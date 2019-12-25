Журналистке BBC отказали в продлении российской визы

Сара Рейнсфорд должна покинуть страну после 31 августа.

Журналистке иностранного издания BBC отказали в продлении российской визы. Об этом рассказал ведущий телеканала "Россия-24". Корреспондент уточнил, что речь идет о Саре Рейнсфорд. Москва припомнила неоднократные попытки Великобритании отозвать лицензию у телеканала RT, а также рассказали о постоянном давлении на сотрудников других отечественных медиа.

Как стало известно, журналистка московского бюро ВВС должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца. ведущий "России 24"

Официальный представитель ВВС заявил в интервью "Интерфаксу", что корпорация не комментирует произошедшее. Виза у журналистки заканчивается 31 августа. Летом 2019 года британский медиарегулятор Ofcom сообщил о штрафе телеканал RT на 200 тысяч фунтов. СМИ сочли предвзятым в семи новостных сюжетах, которые были выпущены в эфир в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

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