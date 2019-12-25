Госдеп: заявления посла России о работе дипломатов в США неточные

Нед Прайс прокомментировал ограничения по сроку командировок российских дипломатов в США.

Госдеп утверждает, что заявления посла России о работе дипломатов в США неточные. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом департаменте страны сделал глава пресс-службы Нед Прайс. По словам чиновника, ограничения в вопросе длительности командировок дипломатов в США необходимы для формирования баланса работы дипломатических миссий.

Позвольте мне ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трехлетний лимит действия виз. В этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в интервью изданию The National Interest российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что с 3 сентября территорию США придется покинуть 24 дипломатам из Москвы. Соответствующий список из сотрудников, которые должны уехать, был передан Госдепом коллегам еще в декабре 2020 года. США в одностороннем порядке сократил командировки дипломатов из РФ тремя годами. Прайс добавил, что большинство прибывающих дипломатических и консульских сотрудников в США будут работать в стране максимум пять лет.

Посол Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по "Северному потоку - 2".

Фото: U.S. Department of State