Посол Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

По его словам, эти настроения противоречат духу женевских переговоров Путина и Байдена.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что тональность договоренности США и ФРГ по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом информирует агентство "РИА Новости".

Он подчеркнул, такого рода настроения противоречат духу переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве, который состоялся 16 июня.

Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Напомним, днем ранее Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение по СП-2. Согласно данному документу, ФРГ обязалась добиваться ограничений Европейского союза против российских властей, если они начнут использовать газопровод как оружие против стран объединения.

Напомним, Путин заявил, Россия выполнит взятые на себя обязательства по контракту о транзите газа через Украину. Он напомнил, что Москва со стороны "Газпрома" подписала на пять лет соглашение о прокачке природных ресурсов с определенным объемом для потребителей из Европы через территорию соседнего государства.

Ранее Байден заявил о невозможности остановить строительство "Северного потока - 2".

Фото: Facebook/RusEmbUSA