Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом

Дипломат прокомментировал слухи о причастности американца к агентуре России.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что американский журналист Такер Карлсон получил денежный или иной гонорар за интервью с Владимиром Путиным, это бред и чепуха. Таким образом дипломат прокомментировал журналистам "РИА Новостей" слухи в социальных сетях и западных СМИ. Он пояснил, что сейчас в адрес иностранного ведущего звучат оскорбления, предположения о том, что он является чуть ли не агентом Кремля. По мнению посла, на самом деле такие высказывания являются примером двойных стандартов.

Мне задают вопрос: был ли у вас Карлсон перед тем, как он поехал в Москву, какие указания вы дали ему с кем связаться, где он получал визу и так далее. Я хочу задать простой вопрос: а как насчет первой поправки к конституции США о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим? Анатолий Антонов, посол РФ

Посол: РФ дает работать иностранным СМИ, несмотря на притеснение на Западе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости