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Посол: РФ дает работать иностранным СМИ, несмотря на притеснение на Западе

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Алексей Мешков рассказал о пропаганде во Франции.

Несмотря на притеснение российских журналистов в странах коллективного Запада, Москва не будет мешать работе иностранных СМИ, чтобы в эти страны доходила хотя бы часть объективной информации. Соответствующее заявление в ходе интервью  для "РИА Новостей" сделал российский посол в Париже Алексей Мешков. Дипломат заметил, что Франция  и Елисейский дворец боятся любых альтернативных данных. По словам эксперта, сейчас в обществе происходит ренессанс ханжества, когда "уже все определено и прописано".

Конечно, можно пойти по их пути <…> В отличие от них, у нас зовут на пресс-конференции, у нас дают возможность задать вопрос. Посмотрим, поживем-увидим.

Алексей Мешков, посол

Посол объяснил, что когда в Европе появляется луч света или что-то правдивое, то власти сразу же начинают это преследовать. В частности, это касается и французских журналистов, которые решились написать правду о ситуации с Донбассом. В связи с этим Алексей Мешков делает вывод о том, что западная пропагандистская машина не справляется с ситуацией, поэтому не может полностью исключить правду из информационного поля граждан.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: посол, сми, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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