Посол от МИД РФ рассказал о законах Украины, нарушающих права русскоязычного населения.

российский посол от министерства по иностранным делам по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал указ украинского президента Владимира Зеленского по территориям РФ. В эфире телеканала "Россия-24" дипломат назвал документ "контрпродуктивной историей", а также попыткой "копаться" во внутренних делах страны. По мнению эксперта, эта ситуация может стать спусковым крючком для жесткого формулирования позиции из-за ущемления прав русских на Украине.

Для это нас это должно выступить спусковым крючком для жесткого формулирования позиции, связанной с ущемлением русских, людей русской культуры, идентифицирующих себя как приверженцев русской цивилизации. Родион Мирошник, посол РФ

Родион Мирошник пояснил, что на Украине существует "целый перечень" законов, которые нарушают права русскоязычного населения. В частности, речь идет о законе о государственном языке. По словам аналитика, население страны загоняется в нормы, которые вынуждают во всех инстанциях использовать исключительно украинский язык. По мнению гостя программы, это говорит об этноциде и издевательстве над теми людьми, которые хотят сохранить исконные корни.

МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live