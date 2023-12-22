Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным

российский посол от министерства по иностранным делам по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал указ украинского президента Владимира Зеленского по территориям РФ. В эфире телеканала "Россия-24" дипломат назвал документ "контрпродуктивной историей", а также попыткой "копаться" во внутренних делах страны. По мнению эксперта, эта ситуация может стать спусковым крючком для жесткого формулирования позиции из-за ущемления прав русских на Украине.
Для это нас это должно выступить спусковым крючком для жесткого формулирования позиции, связанной с ущемлением русских, людей русской культуры, идентифицирующих себя как приверженцев русской цивилизации.
Родион Мирошник, посол РФ
Родион Мирошник пояснил, что на Украине существует "целый перечень" законов, которые нарушают права русскоязычного населения. В частности, речь идет о законе о государственном языке. По словам аналитика, население страны загоняется в нормы, которые вынуждают во всех инстанциях использовать исключительно украинский язык. По мнению гостя программы, это говорит об этноциде и издевательстве над теми людьми, которые хотят сохранить исконные корни.
МИД России пообещал позвать наблюдателей на будущий трибунал по Украине.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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