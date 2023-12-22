Родион Мирошник оценил вероятность присутствия на слушаниях иностранцев.

На будущем судебном трибунале над представителями киевского режима обязательно будут международные наблюдатели или некий иностранный сегмент. В настоящее время формат проведения таких заседаний находится на обсуждении. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "Россия-24" российский посол от министерства по иностранным делам по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник.

Решение о нем будет по аналогии Второй мировой войны, когда принималось решение о Нюрнбергском трибунале. Это Ялта, это за несколько месяцев до завершения войны. Такое же решение будет принято и в этом случае. Как только мы подойдем к завершению конфликта. Родион Мирошник, посол РФ

Дипломат заметил, что военные исполнители преступлений несут ответственность уже сейчас. Он спрогнозировал, что в скором времени страна увидит более крупные заседания со значимыми персонажами. Родион Мирошник пояснил, что эти лица находятся в плену и дают показания следователям. Сотрудники надзорного ведомства собирают необходимый пакет данных в целях того, чтобы вынести материалы на судебное производство.

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