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В МИД РФ заявили, что Запад пытается превратить Украину в ЧВК

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Родино Мирошник назвал цель международных союзников киевского режима.

Страны коллективного Запада стремятся превратить Украину в частную военную компанию (ЧВК) ради обслуживания собственных национальных интересов. Соответствующее заявление сделал посол по особым поручениям министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".  Эксперт заметил, что новый законопроект киевского режима о новых условиях и правилах по мобилизации населения дает "яркую основу". В частности, благодаря документу власти не только выявят порядка 500 тысяч человек, которые затем отправятся на фронт, но также и сформируют базу из 2,5-3 миллионов граждан. По мнению дипломата, в этом перечне будут находиться те люди, которые встанут в очередь "на утилизацию".

Они переделывают Украину... В экономическом, юридическом, военном плане. Постепенно будет отмирать образование, не связанное с вооружениями, с ведением военной деятельности, постепенно будут отпадать всевозможные виды экономики, которые не заточены на обслуживание иностранных вливаний.

Родион Мирошник,посол РФ

В МИД РФ заявили, что исполнители теракта в Белгороде будут вычислены.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: запад, мид, посол, родион мирошник, соловьёв live, чвк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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