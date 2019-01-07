В МИД РФ заявили, что исполнители теракта в Белгороде будут вычислены

Родион Мирошник прокомментировал ракетный обстрел ВСУ по российской территории.

Исполнителей теракта в Белгороде вычислят, а российские специалисты уже представляют, кто из Украины вел обстрел. Соответствующее заявление сделал посол по особым поручениям министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live". Дипломат уточнил, что исполнители других терактов, были пойманы правоохранительными структурами и уже понесли заслуженное наказание. Специалист напомнил о том, что ни одна страна не существует в безвоздушном пространстве. Задачи по установлению личности командиров, командования боевым расчетом реальны, так как эту информацию не сложно вычислить и назвать общественности фамилии.

Мы понимаем, чья это зона ответственности, мы понимаем, кто командует данным подразделением, мы знаем примерно, откуда прилетела. На это, скажем так, требуется небольшое количество времени, чтобы это просчитать и уточнить. Родион Мирошник, дипломат

Родион Мирошник пояснил, что те исполнители, которые попадаются, получили сроки от 12 лет лишения свободы до пожизненного. Речь идет о примерно 350 людях. Посол полагает, что теперь очередь должна прийти за более высокими чинами, которые отдавали преступные приказы. Далее, по словам дипломата, очередь настанет для политического руководства.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live