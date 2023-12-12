Родион Мирошник оценил контакты с комитетом Красного креста.

Международный комитет Красного Креста принимает к сведению российские сведения по военным преступлениям Вооруженных сил Украины, однако не принимает никаких субстантивных мер по имеющимся проблемам. Соответствующее заявление сделал российский посол при министерстве по иностранным делам по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат заметил, что Москва имеет с сотрудниками МККК периодический диалог. Эти контакты осуществляются на базе различных департаментов.

Мы можем констатировать, что часть из этих данных они воспринимают, но какой-то существенной реакции, которая противоречила бы тем трендам, которые навязываются гегемоном, мы, к сожалению, пока не наблюдаем, в том числе, и от МККК. Родион Мирошник, посол РФ

В МИД России назвали режим Зеленского самым кровавым в истории Украины.

Фото и видео: МИД России