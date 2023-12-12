Родион Мирошник рассказал о том, что украинский народ находится "на грани" выживания.

Власти киевского режима при украинском президенте Владимира Зеленского войдет в историю государства как самый кровавый в период с 1991 года. Соответствующее заявление сделал российский посол при министерстве по иностранным делам по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат заметил, что сейчас власти Украины слабо связаны с национальными интересами народа. По мнению специалиста, речь идет о марионеточном правительстве, а сами украинцы в настоящее время поставлены "на грань" выживания.

Жертвой сложившихся обстоятельств является украинский народ, который сегодня страдает. Ни один из руководителей, ни одна из властей с 1991 года перед независимостью Украины так близко к тотальному уничтожению украинского народа его не подводил. Родион Мирошник, посол РФ

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Фото и видео: МИД России