Родион Мирошник рассказал о недавних преступлениях ВСУ.

У стран коллективного Запада есть шанс высказать свое отношение к террористическим актам, совершенных украинскими представителями. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Москве сделал российский посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима от министерства по иностранным делам Родион Мирошник.

У западных государств еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом Зеленского. Во всех этих случаях имелись признаки внесудебной казни Родион Мирошник, посол РФ

Дипломат подчеркнул, что только в последние два месяца киевский режим совершил как минимум три террористических акта. речь идет об убийстве бывшего украинского депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Московской области, о подрыве автомобилей экс-депутата Народного совета Луганской народной республики Олега Попова и депутата ЛНР Михаила Филипоненко.

МИД РФ: ВСУ направляют усилия на удары по гражданским объектам после поражений на поле боя.

Фото и видео: МИД России