Родион Мирошник рассказал об обстрелах мирных жителей силами ВСУ.

Украинские вооруженные формирования потерпели поражение на поле боя, поэтому сейчас перенаправляют свои военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге в Москве сделал посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат заметил, что такие факты фиксируются во всех новых регионах страны и территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения и украинской государственной границе.

Киевские власти сейчас предпринимают действия, направленные на организацию террористической деятельности против общественно значимых персон в попытках повлиять на настроение в российском обществе. Родион Мирошник, посол РФ

Посол в России ответил на вопрос о позиции Израиля по урегулированию в Газе.

Фото и видео: МИД России