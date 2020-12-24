Посол в России ответил на вопрос о позиции Израиля по урегулированию в Газе

Александр Бен Цви оценил выступления радикалов из ХАМАС в СМИ.

Уход членов радикального движения ХАМАС из сектора Газа и движение палестинского анклава в сторону нормализации отношений с Израилем создали бы условия для диалога об урегулировании регионального конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление посол еврейского государства в России Александр Бен Цви сделал в эфире телеканала "Россия 24". Таким образом дипломат ответил на вопрос о позиции израильского руководства относительно политического мирного урегулирования кризиса в случае ухода ХАМАС из сектора Газа. Иностранец добавил, что властям не о чем будет говорить в том случае, если продолжатся призывы к уничтожению государства Израиль. По мнению посла, сейчас с такими призывами выступает большая часть представителей ХАМАС, которые публично выступают в СМИ.

Если ХАМАС уйдет из Газы, и Газа начнет думать в направлении, скажем, "соглашений Авраама", то, конечно, есть о чем говорить. Александр Бен Цви, посол Израиля в РФ

Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной.

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