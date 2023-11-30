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Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной

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Александр Бен Цви оценил данные телеканала "Аль-Арабия".

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24" назвал "неверной" информацию, размещенной в арабских СМИ об открытии военнослужащими еврейского государства огня в секторе Газа. Таким образом иностранный дипломат прокомментировал сведения, представленные телеканалом "Аль-Арабия". Он пояснил, что армия ЦАХАл не ведет массированный огонь к Востоку от города Хан-Юнис.

Абсолютно неверная. Мы четко придерживаемся прекращению огня, четко придерживаемся этому формату об обмене заложников. Так, что это не имеет никакого смысла, это абсолютно неверно.

Александр Бен Цви, посол Израиля в РФ

МИД РФ указал послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: gjcjk, александр бен цви, израиль, посол, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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