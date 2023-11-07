МИД РФ указал послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

Мария Захарова прокомментировала слова постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана.

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви проинформирован о том, что заявления официальных представителей еврейского государства в адрес России недопустимы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновница рассказала о том, что постоянный представитель Израиля во Всемирной организации Гилад Эрдан в интервью изданию Ynet назвал "смешными" заявления коллеги, российского постоянного представителя Василия Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, а также эксперт допустил другие резкие высказывания.

То, что касается заявлений, которые делают израильские официальные представители в отношении России, - это недопустимо и об этом информирован израильский посол в Москве. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: заявления в Израиле о возможности ядерного удара по Газе вызвали много вопросов.

Фото и видео: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE