Глава США рассказал, что нет способа остановить реализацию российского проекта газопровода в ФРГ.

Американский президент Джо Байден заявил о невозможности остановить строительство "Северного потока - 2". Такое заявление политик сделал у самолета перед трапом. Он должен был вылетать для выступления в город Цинциннати штата Огайо. Пул журналистов Белого дома уточнил, что российский газопровод завершен уже на 99%.

Про "Северный поток - 2" он сказал, что тот "завершен на 99%" и ничто не могло это остановить. сообщение журналистки

По данным корреспондентов, Джо Байден также прокомментировал вопрос взятие Германией обязательств по ответу РФ в случае такой необходимости. Ранее лидер США имел плодотворный диалог и обмен мнениями с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Байден осознал себя в полной мере президентом при встрече с Путиным.

Фото: Белый дом