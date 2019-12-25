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Байден осознал себя в полной мере президентом при встрече с Путиным
Сегодня, 7:50
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Байден осознал себя в полной мере президентом при встрече с Путиным

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Американский лидер раскрыл подробности встрече с главой РФ в Женеве.

Американский президент Джо Байден рассказал, что осознал себя в полной мере президентом при встрече с Путиным. Такое заявление глава Белого дома сделал во время выступления перед народом в городе Цинциннати штата Огайо. Мероприятие транслировал телеканал CNN. Политик уточнил, что осознал себя в полной мере главой администрации Вашингтона.

Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира.

Джо Байден, президент США

Напомним, что встреча между российским и американским лидерами проводилась в Женеве 16 июня. В этот же день состоялся совместный саммит. Для двух государств он стал первым с 2018 года. Вашингтон и Москва решили запустить двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности, а также начнут консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружением.

Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 30 августа.

Фото: Белый дом

Теги: владимир путин, встреча путина и байдена, джо байден, огайо, цинциннати
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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