Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 30 августа

Лидеры стран обсудят "российскую агрессию" в Крыму и Донбассе.

На официальном сайте Белого дома появилась информация, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встертятся 30 августа в Вашингтоне.

Так, лидеры двух стран обсудят "российскую агрессию" в Крыму, а также Донбассе. Кроме того, затронут вопросы энергетической безопаснсоти Киева, борьбу с коррупцией.

Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, — сообщается на сайте Белого дома.

Ранее мы писали, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2". Детали будут обнародованы в ближайшие часы.

Фото: whitehouse.gov