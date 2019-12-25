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Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 30 августа
Сегодня, 21:31
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Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 30 августа

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Лидеры стран обсудят "российскую агрессию" в Крыму и Донбассе.

На официальном сайте Белого дома появилась информация, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встертятся 30 августа в Вашингтоне.

Так, лидеры двух стран обсудят "российскую агрессию" в Крыму, а также Донбассе. Кроме того, затронут вопросы энергетической безопаснсоти Киева, борьбу с коррупцией.

Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, — сообщается на сайте Белого дома.

Ранее мы писали, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2". Детали будут обнародованы в ближайшие часы. 

Фото: whitehouse.gov 

 

 

Теги: белый дом, встреча байдена и зеленского
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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