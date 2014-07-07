США и Германия достигли договоренности по "Северному потоку - 2"

Германия должна будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и Германия достигли договоренностей по газопроводу "Северный поток-2". Детали договоренностей обнародуют в ближайшие часы.

Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей, — сказала она.

Так, по условия соглашения Германия обязана будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Соглашение, которое действует сейчас, заключалось в конце декабря 2019 года.

И Берлин, когда срок соглашения подойдет к концу, должен будет содействовать его продлению минимум на десять лет. В связи с этим "Газпром" не сможет в полной мере отказаться от украинского транзита, а также заменить его двумя ответвлениями "Северного потока". В настоящий момент неизвестно, будет ли транзит пересматриваться.

Германия также должна будет добиваться санкций в отношении России, если энергоресурсы будут использоваться для давления на другие страны. В этом случае могут ввести ограничения на экспорт газа и других видов топлива из России в Европу.

Так, Германия и США будут должны совместно помогать в энергетической безопасности и диверсификации поставщиков Украине.

Видео: United States Senate Committee on Foreign Relations