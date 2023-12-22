Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме

Анатолий Антонов рассказал о состоянии здоровья Романа Селезнева в заключении.

Российское посольство в Вашингтоне направит ноту протеста в Госдеп с требованием смягчить условия содержания для Романа Селезнева, отбывающего наказание в американской тюрьме. В комментариях журналистам посол Анатолий Антонов отметил, что нынешнее отношение США к соотечественнику - это "пытки". Дипломат добавил, что соотечественнику приходится раз в два часа отмечаться у тюремных властей. Такое требование в Москве считвют необоснованным, так как у заключенного фиксируется примерное поведение

Ощущение таково, что это просто требование к нашему Роману, только потому что он - россиян. Есть мысль обратиться к руководителю американских тюрем с тем, чтобы облегчить условия пребывания Романа в тюрьме. Анатолий Антонов, посол РФ

Напомним, что Роман Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах, а затем приговорен к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество. В частности, речь велась о краже личной информации и данных кредитных карт клиентов, организации онлайн-махинаций, повлекших за собой убытки на 170 миллионов долларов. В настоящее время россиянин содержится в федеральной тюрьме в городе Батнер штата Северная Каролина.

Антонов назвал заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным бредом.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США