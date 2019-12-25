В Москве задержали насильника, который за 2 дня изнасиловал женщину и девочку

От действий насильника на севере столицы пострадали женщина и школьница младше 14 лет.

В Москве задержан молодой мужчина по подозрению в двух изнасилованиях.

Следственные органы СУ СК РФ по Москве сообщают, что в столице задержан мужчина 1991 года рождения, который подозревается в двух нападениях на лиц женского пола. По версию следствия, 29 июля на севере Москвы мужчина напал на женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. 30 июля этот же мужчина напал на девочку, которой нет и 14 лет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Благодаря оперативным и грамотно спланированным действиям извращенец был задержан. Его причастность к вышеуказанным преступлениям подтвердилась опросами свидетелей, потерпевших и при опознании. Расследование уголовного дела продолжается.

Следствие устанавливает причастность данного мужчины к другим аналогичным преступлениям и публикует фото задержанного.

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Фото: СУ СК РФ по Москве