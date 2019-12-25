В Москве школьник более полугода делал таксисту интимный массаж

Несовершеннолетний подросток делал массаж 30-летнему таксисту на регулярной основе с ноября прошлого года.

В Москве 15-летний подросток оказывал интимные услуги таксисту.

Издание "Московский комсомолец" сообщает о задержании московского таксиста, который более полугода получал интим услуги от несовершеннолетнего школьника. По сведениям издания, столичные полицейские обнаружили 31 июля стоящую у лесополосы машину такси, в которой были 30-летний мужчина и 15-летний подросток. Вразумительного ответа ни один не дал. Оба, и таксист и школьник, были доставлены в участок, где юноша раскрыл все обстоятельства знакомства.

В ноябре прошлого года в соцсетях с подростком познакомился данный мужчина, а вскоре предложил встретиться. При встрече он предложил школьнику сделать ему массаж, включая интимные зоны за вознаграждение. Подросток согласился. Встречи стали происходить на регулярной основе. Между встречами продолжалась переписка в соцсетях, где мужчина просил присылать интимные фото несовершеннолетнего за деньги. Кроме того, школьник успел познакомить 2х своих знакомых с щедрым мужчиной.

Как удалось установить, в 2008 году мужчина был судим за аналогичные преступления, а после освобождения сменил имя и фамилию. Проверятся связь мужчины и с другими несовершеннолетними.

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