На Сахалине врача-психиатра отправили в колонию

Доктор продала квартиру пациентки, и позарилась на вторую.

На Сахалине врача-психиатра отправили на 4 года в колонию.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру Сахалинской области сообщает, что врача-психиатра из Южно-Сахалинска на 4 года отправили в колонию общего режима за обман своей пациентки.

Судом и следствием установлено, что доктор, пользуясь состоянием своей пациентки, продала ее квартиру. Вырученные деньги в размере 2,6 миллионов рублей присвоила себе.

Затем доктор узнала о наличии второй квартиры у этой же больной женщины и заставила ее подписать завещание на себя. Но свой замысел осуществить ей не удалось по независящим от нее обстоятельствам. Преступный замысел врача был раскрыт.

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Фото:Piter.TV