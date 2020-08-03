На Алтае владельцу турбазы предъявили обвинение из-за гибели 4 человек

Семья из 4 человек отправилась из-за генератора.

В Алтайском крае владельцу турбазы "Глобус" предъявлено обвинение в гибели 4 человек.

Региональные следственные органы по Алтайскому краю утром в понедельник 3 августа сообщили, что владельцу турбазы "Глобус" на озере Ая предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Владелец турбазы задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен в качестве обвиняемого. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 31 июля в номере без внешних признаков насильственной смерти обнаружены тела двоих взрослых и двух несовершеннолетних (16 и 10 лет). Следователи несколько дней работали на месте происшествия и выяснили, что семья отравилась выхлопными газами от генератора, который владелец турбазы велел включить после отключения электроэнергии.

Уточняется, что люди погибли в ночь на 27 июля, а хватились их только 31 июля, когда они должны были выезжать.

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