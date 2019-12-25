На пожаре на Норильской ТЭЦ погиб человек

На ТЭЦ-2 произошло возгорание масла в электроцехе.

На пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб рабочий.

РИА Новости со ссылкой на краевое отделение МЧС сообщает, что утром в понедельник 3 августа на ТЭЦ-2 в Норильске произошло возгорание масла в электроцехе. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. На работу ТЭЦ пожар не повлиял. Но, к сожалению, без жертв не обошлось, погиб один рабочий.

Причины и обстоятельства ЧП на предприятии выясняются.

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Фото: Instagram/zhitvnorilske