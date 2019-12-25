На пожаре на Норильской ТЭЦ погиб человек

На пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб рабочий.
РИА Новости со ссылкой на краевое отделение МЧС сообщает, что утром в понедельник 3 августа на ТЭЦ-2 в Норильске произошло возгорание масла в электроцехе. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. На работу ТЭЦ пожар не повлиял. Но, к сожалению, без жертв не обошлось, погиб один рабочий.
Причины и обстоятельства ЧП на предприятии выясняются.
Ранее:В Хабаровском крае в Охотском море затонуло рыболовецкое судно
Фото: Instagram/zhitvnorilske
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все