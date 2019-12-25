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На турбазе в Алтайском крае в номере при странных обстоятельствах погибли 4 человека
Сегодня, 15:51
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MShaffter

На турбазе в Алтайском крае в номере при странных обстоятельствах погибли 4 человека

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Среди погибших ребенок.

На одной из турбаз в Алтайском крае при странных обстоятельствах погибли 4 туриста. 

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Алтайского края сообщает, что на одной из турбаз на озере Ая в номере обнаружено 4 тела, среди них 1 ребенок. Служащие турбазы заметили, что из номера давно никто не выходил, и вскрыли помещение.

Причины смерти на данный момент неизвестны, Их будет устанавливать экспертиза.

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Фото:pixabay

Теги: новости алтайского края, озеро ая, отдых на алтае, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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