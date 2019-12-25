На турбазе в Алтайском крае в номере при странных обстоятельствах погибли 4 человека

На одной из турбаз в Алтайском крае при странных обстоятельствах погибли 4 туриста.
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Алтайского края сообщает, что на одной из турбаз на озере Ая в номере обнаружено 4 тела, среди них 1 ребенок. Служащие турбазы заметили, что из номера давно никто не выходил, и вскрыли помещение.
Причины смерти на данный момент неизвестны, Их будет устанавливать экспертиза.
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Фото:pixabay
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