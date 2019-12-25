При пожаре в доме отдыха на Алтае пострадали два человека

Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метра.

В Алтайском крае загорелась деревянная база отдыха.

ТАСС со ссылкой на региональное МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает, что в ночь на 31 июля на Айском тракте в Алтайском районе загорелась деревянная постройка базы отдыха. Из горящего здания выбрались 25 человек.

Пожар тушили силами 5 пожарных расчетов в составе 14 человек. Спасателям удалось не допустить возгорания соседних зданий. В результате пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы.

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Фото: МЧС РФ по Алтайскому краю