При пожаре в доме отдыха на Алтае пострадали два человека

В Алтайском крае загорелась деревянная база отдыха.
ТАСС со ссылкой на региональное МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает, что в ночь на 31 июля на Айском тракте в Алтайском районе загорелась деревянная постройка базы отдыха. Из горящего здания выбрались 25 человек.
Пожар тушили силами 5 пожарных расчетов в составе 14 человек. Спасателям удалось не допустить возгорания соседних зданий. В результате пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы.
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Фото: МЧС РФ по Алтайскому краю
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