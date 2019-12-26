В Тюменской области девушка проглотила вилку

Вилку извлекать пришлось в ходе полостной операции.

В Ишиме Тюменской области спасли девушку, которая случайно проглотила вилку.

Издание "Тюменская область Сегодня" сообщает, что медики спасли девушку, которая проглотила случайно вилку. Как выяснилось, 26-летняя девушка переела жирной пищи и решила вызвать рвоту. Но вместо обычных "двух пальцев" решила воспользоваться вилкой, которую случайно проглотила.

Испуганная девушка обратилась за помощью к медикам, которые приняли решение извлечь вилку путем полостной операции. За время от момента заглатывания столового прибора до операции она опустилась в желудок. Вилку благополучно извлекли, ее острые края не поранили стенки органов пищеварения.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает, она проходит восстановительный период после операции в хирургическом отделении.

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Фото: департамент здравоохранения Тюменской области