В Рязанской области 8-летний мальчик покончил с собой

По некоторым данным ребенок покончил с собой случайно после просмотра фильма.

В Михайловском районе Рязанской области выясняют причины гибели 8-летнего мальчика.

РИА Новости со ссылкой на СК по области сообщает, что 28 июля в гараже, который принадлежит семье, найдено тело 8-летнего мальчика. По сообщениям в региональных СМИ ребенок убил себя случайно, после просмотра сериала.

В следственных органах пока такую информацию не подтверждают, подтвержден только факт гибели мальчика. Вс6е причины и обстоятельства выясняются.

ИА "РЗН.ИНФО" сообщает, что мальчик воспитывался в многодетной благополучной семье. Отец мальчика рассказал, что трагедия произошла после просмотра одного из сериалов российского производства, где один из героев инсценирует попытку суицида, чтобы привлечь к себе внимание.

Отец погибшего мальчика записал видеообращение, в котором призвал родителей быть внимательнее к своим детям.

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