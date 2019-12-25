В Рязанской области мужчина облил бензином и поджег подростка, а затем пытался убить его родителей

Родители и старший брат подростка поспешили на помощь и чуть не погибли.

В Рязанской области пьяный мужчина подозревается в покушение на убийство целой семьи.

Региональные следственные органы СКР по Рязанской области сообщают, что произошло все 1 февраля 2020 года в деревне Ухорское Спасского района. Житель Рязани 1978 года рождения намеренно облил бензином и поджег ранее незнакомого 17-летнего подростка, который отдыхал в деревне со своей семьей.

К полыхающему подростку на помощь выбежали родители и старший брат. Пьяный мужчина несколько раз ударил по голове железной трубой главу семьи и облил бензином и поджег мать подростка. Старший сын получил ожоги, спасая родственников.

Родственники смогли сбить пламя, обезвредить мужчину и вызвать полицию. Сами обратились за помощью к медикам. Мужчина задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство трех лиц".

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Фото:Piter.TV