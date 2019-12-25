В Иркутской области педагог отправлен за решетку за сексуальные домогательства к 7 воспитанницам

Издевательства от учителя продолжались несколько лет.

В Иркутской области суд признал 58-летнего учителя виновным в сексуальных домогательствах к школьницам младше 14 лет.

Региональные следственные органы СКР по Иркутской области сообщают, что суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора 58-летнему учителю Катангского района. Следствием и судом установлено 9 эпизодов "насильственных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 14-летнего возраста".

Подсудимой на протяжении длительного периода времени, работая учителем в одном из учреждений, совершил в отношении 7 девочек насильственные действия сексуального характера. Известно о действиях мужчины стало в 2016 году. Педагог был задержан и дал признательные показания.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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