В Абакане педофил заманил 8-летнюю девочку в гараж, изнасиловал и уснул

Педофила задержали прямо в гараже.

В Абакане 50-летний мужчина обвиняется в изнасиловании 8-летней девочки.

Чудовищное преступление произошло в Абакане 13 июля, но только сейчас стали известны подробности. В тот день мужчина в алкогольном опьянении зашел в магазин, где толпилась группа детей. Он дал им денег на игрушки. А 8-летней девочке пообещал купить другую игрушку, увел с собой.

Педофил привел девочку в свой гараж, где изнасиловал. После сексуальных утех с ребенком мужчина уснул, а девочка сбежала. По пути домой ребенка заметил мужчина, который поинтересовался у ребенка, что с ней случилось. Малышка все рассказала незнакомцу, а тот сообщил в полицию.

Мужчину задержали в гараже. Сейчас он находится под стражей. Он обвиняется по двум статьям: "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

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