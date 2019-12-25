В Оренбуржье отчим 4 года насиловал ребенка сожительницы

Кроме того он изготавливал порно материалы с ребенком, которому нет и 14 лет.

В Оренбургской области завершился суд над 38-летним педофилом, который 4 года насиловал ребенка сожительницы.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что подсудимый 38-летний мужчина признан виновным по статьям "изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", а также "незаконное хранение огнестрельного оружия".

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела с 2016 года по 2019 год регулярно совершал в отношении ребенка сожительницы насильственные сексуальные действия, а также изготавливал порно материалы с участием несовершеннолетнего.

Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора. Суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

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