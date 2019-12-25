В Байконуре задержали педофила

Нападению извращенца подверглась 7-летняя девочка.

В городе Байконур, недалеко от одноименного космодрома, задержан педофил.

РИА Новости сообщает, что в городе Байконур задержан извращенец - педофил, который напал на 7 летнюю девочку. О преступлении стало известно из обращения на портале администрации города, в котором сообщается, что педофил задержан и находится в следственном изоляторе.

В нашем городе произошло ужасное преступление – действиям насильственного характера подверглась девочка 7 лет. Возбуждено уголовное дело. Насильник задержан и помещён в изолятор временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос и проводят другие следственные действия. Наши правоохранители проведут квалифицированное расследование, и преступник будет наказан по всей строгости закона.

Константин Бусыгин, Глава администрации города Байконур

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