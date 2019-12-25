В Анапе перевернулся катер с 10 пассажирами

ЧП произошло в 500 метрах от берега.

В Анапе перевернулся катер с 10 отдыхающими.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила, что ими возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как удалось выяснить, 27 июля от причала в городе Анапе отправился катать отдыхающих катер "Касатка 1". Среди отдыхающих было 4 малолетних ребенка.

Из-за неправильно выбранной скорости и траектории в 500 метрах от берега катер перевернулся, и все отдыхающие, в том числе и дети, оказались в воде. По счастливой случайности никто не пострадал.

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