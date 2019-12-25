Захарова порекомендовала россиянам отдых в Анапе

Официальный представитель МИД России пообещала вернуться в южный город.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей поездке в Краснодарский край. Политик отдыхала в Анапе. Об этом она заявила в соцсетях.

Моё временное затишье в ТГ связано с краткосрочным отпуском, который я внезапно для самой себя, ничего не планируя заранее, провела в… Анапе! Я вдруг поняла, что ни разу там не была. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Поездка на Черное море оставила много приятных впечатлений. Спикер довольствовалась арбузами и виноградом, любовалась бакланами и дельфинами, восхищалась видами на море, солнце, сосны.

Политик порекомендовала подписчикам отдых в Анапе. По ее мнению, пляжи в этом городе достойные.

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Фото: Телеграм / Мария Захарова