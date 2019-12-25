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Захарова порекомендовала россиянам отдых в Анапе
Сегодня, 19:40
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Захарова порекомендовала россиянам отдых в Анапе

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Официальный представитель МИД России пообещала вернуться в южный город.

Официальный  представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей поездке в Краснодарский край. Политик отдыхала в Анапе. Об этом она заявила в соцсетях.

Моё временное затишье в ТГ связано с краткосрочным отпуском, который я внезапно для самой себя, ничего не планируя заранее, провела в… Анапе! Я вдруг поняла, что ни разу там не была.

Мария Захарова, официальный  представитель МИД России

Поездка на Черное море оставила много приятных впечатлений. Спикер довольствовалась арбузами и виноградом, любовалась бакланами  и дельфинами, восхищалась видами на море, солнце, сосны.

Политик порекомендовала подписчикам отдых в Анапе. По ее мнению, пляжи в этом городе достойные.

Ранее на Piter.tv: на мэра Мариуполя напали.

Фото: Телеграм / Мария Захарова

Теги: анапа, захарова, отдых в анапе, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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