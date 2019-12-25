Ростуризм призвал смягчить требования к туристам на Кубани

Предлагается разрешить пускать на курорты людей с отрицательным ПЦР-тестом.

Федеральное агентство по туризму России призвало власти Краснодарского края смягчить требования к желающим отдохнуть на местных курортах. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

По ее словам, в настоящее время фиксируется все больше отмены брони отелей и туров на август на Кубань. Для предотвращения этого предлагается разрешить пускать на курорты туристов с отрицательным ПЦР-тестом.

Многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска - сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Свою позицию она довела до руководства региона и надеется на положительное решение.

Напомним, с 1 июля переболевшие COVID-19 приезжие имеют право въехать в отели Кубани, если у них на руках имеется документ, который может подтвердить факт перенесенного заболевания. Со дня выздоровления должно пройти не более полугода. До 1 августа отправиться на курорты Кубани можно с ПЦР-тестом, который следует сделать не ранее чем за 72 часа до заселения. Начиная с 1 августа, предоставление сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, станет обязательным. Тест также будут требовать и у несовершеннолетних старше шести лет.

Ранее мы сообщали, что за две недели Турцию посетили около 30 тысяч петербургских туристов.

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