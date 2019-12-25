За две недели Турцию посетили около 30 тысяч петербургских туристов

Туры на турецкие курорты заняли от 50 до 85 процентов от общего числа проданных туров.

За две недели, с 22 июня, в Турцию из Петербурга улетели около 30 тысяч туристов, сообщили "Невские новости" со ссылкой на представителей Российского союза туристской индустрии на Северо-Западе.

По словам экспертов, пока точных данных нет, но можно выделить основные тенденции. Если посмотреть на общее число туров, то туры в Турцию занимают от 50 до 85%. Вероятно, это связано с коронавирусными ограничениями в Краснодарском крае, наводнением в Крыму и Сочи, а также заполненностью курортов на юге страны. Поэтому петербургские путешественники и выбирают турецкие города, потому что пока это самый доступный вариант качественного отдыха на морском побережье.

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Фото: Piter.tv