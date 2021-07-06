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У Цирка Чинизелли в первый день работы пункта вакцинации выстроилась очередь

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Вакцинацию проводят без предварительной записи.

В первый день работы пункта вакцинации в Цирке на Фонтанке образовалась очередь. Подтверждаем это видео с камер видеонаблюдения.

Сегодня и завтра, 6 и 7 июля, пункт работает с 12 до 14 часов. Дальнейший график работы будет обсуждаться. Предварительной записи на прививку в Цирке не требуется. Вход осуществляется со стороны Инженерной улицы. Вакцинацию проводят медики поликлиники №39. 

Привившимся в стенах цирка обещают подарок: пригласительные билеты на представление "Итальянский цирк TOGNI". На настоящий билет их можно будет обменять в кассе. 

Видео: Piter.TV

Теги: очередь, пункт вакцинации, цирк на фонтанке
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 15:13

стадо побежало делать укольчики,ну ну

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