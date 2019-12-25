В Цирке на Фонтанке откроется пункт вакцинации без предварительной записи

Пункт будет работать не целый день.

В Цирке на Фонтанке открывается пункт вакцинации с 6 июля. За прививку в стенах учреждения посетители получат подарок, сообщила пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.

В качестве бонуса жители города и его гости получат пригласительные билеты на представление "Итальянский цирк TOGNI". Пункт вакцинации будет работать с 6 июля по 1 сентября 2021 года. В первый и второй день он откроется с 12:00 до 14:00. Дальнейший график работы будет обсуждаться. Вход будет осуществляться со стороны Инженерной улицы.

При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Вакцинацию будут проводить специалисты поликлиники №39 Центрального района.

Пригласительный билет нужно будет отдать в кассу в любой день с 11 до 19 часов. Его обменяют на один билет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более тысячи петербуржцев привились от ковида в пункте вакцинации на Финляндском вокзале.

Фото: Piter.TV