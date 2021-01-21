Цирк на Фонтанке получит еще одну площадку

Генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков рассказал, что скоро специалисты займутся за проектирование объекта.

Цирк на Фонтанке станет еще больше. Ему передали подстанцию, которая работала в годы Великой Отечественной войны. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщил генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков.

На фестивале "Без границ" глава цирка рассказал, что скоро специалисты займутся за проектирование объекта. Беляков пока не рассказал, чем будут заниматься работники цирка на новой территории.

Добавим, что в этом году Цирку Чинизелли исполняется 145 лет. Здание находится в хорошем состоянии, потому что в нем периодически делают ремонт.

Фото: ВКонтакте / Цирк на Фонтанке / Цирк Чинизелли