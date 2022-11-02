В цирке на Фонтанке пройдет фестиваль "Без гранц"

Провести фестиваль в России решили в связи с тем, что в Монте-Карло отказались принимать петербургских артистов. Причиной тому стала спецоперация на Украине.

В четверг, 3 ноября, в цирке на Фонтанке стартует I международный фестиваль "Без границ". В нем примут участие около 150 артистов из 20 стран мира. Зрители увидят представления с тиграми, бизонами, зеброй, слонами и страусами. Все гости будут соревноваться за золотую стелу – главный приз фестиваля. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Провести фестиваль в России решили в связи с тем, что в Монте-Карло отказались принимать петербургских артистов. Причиной тому стала спецоперация на Украине. Организаторы фестиваля хотят доказать, что у искусства нет границ. Цирк открыт для всего мира.

Организаторы фестиваля в Монте-Карло будут кусать локти, потому что туда никогда не приезжало такое количество артистов столь высокого уровня. Елена Петрикова, режиссер фестиваля

За три дня фестиваля зрители увидят двадцать один номер. Кроме того, им покажут восемь цирковых спектаклей и два гала-шоу.

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Фото: ВКонтакте / Цирк на Фонтанке