В "Охта Парк" открылся лесной каток

Столь ранний запуск катка стал возможен благодаря обновлённой системе охлаждения, обеспечивающей качество льда, даже когда на улице положительная температура.

В "Охта Парк" 1 ноября для всех желающих открылся лесной каток. Об этом Piter.tv сообщила пресс-служба курорта "Охта Парк".

Это первое открытие зимнего катка в Петербурге и Ленинградской области в сезоне 2022/23. Столь ранний запуск катка стал возможен благодаря обновлённой системе охлаждения, обеспечивающей качество льда, даже когда на улице положительная температура.

Мы гордимся тем, что каток в "Охта Парке" стал особенным местом для тысяч гостей всех возрастов: сказочным для детей и романтичным — для взрослых. Ксения Слугина, генеральный директор курорта "Охта Парк"

В прошлом году площадь катка увеличилась до 5000 квадратных метров, теперь на льду одновременно могут находиться до 1250 человек.

Торжественное открытие катка состоится 26 ноября. Каток будет работать по будням с 11:00 до 22:30, по выходным и в праздничные дни с 9:00 до 22:30. До 11 ноября на катание действует скидка 50%.

В "Севкабеле" и "Новой Голландии" также скоро откроются катки.

Фото: Всесезонный курорт "Охта Парк"