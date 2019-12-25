В "Севкабеле" и "Новой Голландии" скоро откроются катки

В "Севкабеле" даже назвали точную дату открытия.

В Петербурге скоро откроются два крупнейших катка – в "Севкабеле" и "Новой Голландии". Об этом сообщили в официальных группах организаций.

"Каток у Моря" площадью 2200 м2 примет первых гостей уже 19 ноября. Лёд можно будет обойти вокруг. Над катком появится видовой мост с балконом, по которому можно попасть на Барную линию.

В "Новой Голландии" пока не называют точную дату открытия, но уже опубликовали вакансии сотрудника проката коньков, контролера и аниматора на льду.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port