Книги о Цирке Чинизелли раздали петербуржцам в трамвае

Книга рассказывает о деталях и нюансах циркового искусства. Был снят также и полнометражный фильм, который можно посмотреть в социальных сетях.

В честь Международного дня книгодарения, "Петербургский дневник" и Большой Санкт-Петербургский государственный цирк (Цирк Чинизелли) организовали акцию в трамвае. Транспорт следовал от трамвайного парка №3 до площади Репина через Литейный мост.

Всем пассажирам вручили книгу под названием "Вокруг Манежа", посвященную 145-летию Цирка Чинизелли. Во время поездки профессиональный цирковой артист радовал попутчиков фокусами. Пресс-секретарь филиалов ФКП "Росгосцирк" Андрей Чирков рассказал о том, почему такой подарок может быть интересен читателям. Так, книга рассказывает о деталях и нюансах циркового искусства. Был снят также и полнометражный фильм, который можно посмотреть в социальных сетях. Сама книга включает в себя множество историй артистов, включая дрессировщиков, воздушных гимнастов и акробатов.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Алексей Афанасьев/"Петербургский дневник"