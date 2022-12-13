В субботу злоумышленники "заминировали" Цирк на Фонтанке

Сотрудников и гостей цирка эвакуировать не стали.

Лжеминеры добрались до Цирка на Фонтанке. В субботу, 22 апреля, они "атаковали" объект.

По информации Piter.tv, неизвестный отправил информацию об опасном устройстве в учреждении в tg-чат артистов Цирка. Руководство организации обратилось в полицию.

Правоохранители осмотрели объект и прилегающую территорию. Ничего опасного они не нашли. Сотрудников и гостей цирка эвакуировать не стали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается личность отправителя сообщения.

Ранее на Piter.tv: в поселке Шапки около мусорных баков прохожие наткнулись на труп мужчины.

Фото: ВКонтакте / Цирк на Фонтанке / Цирк Чинизелли