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В субботу злоумышленники "заминировали" Цирк на Фонтанке
Сегодня, 12:31
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В субботу злоумышленники "заминировали" Цирк на Фонтанке

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Сотрудников и гостей цирка эвакуировать не стали.

Лжеминеры добрались до Цирка на Фонтанке. В субботу, 22 апреля, они "атаковали" объект. 

По информации Piter.tv, неизвестный отправил информацию об опасном устройстве в учреждении в tg-чат артистов Цирка. Руководство организации обратилось в полицию.

Правоохранители осмотрели объект и прилегающую территорию. Ничего опасного они не нашли. Сотрудников и гостей цирка эвакуировать не стали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается личность отправителя сообщения.

Ранее на Piter.tv: в поселке Шапки около мусорных баков прохожие наткнулись на труп мужчины.

Фото: ВКонтакте / Цирк на Фонтанке / Цирк Чинизелли

Теги: лжеминеры, полиция, цирк на фонтанке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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