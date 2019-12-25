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Более тысячи петербуржцев привились от ковида в пункте вакцинации на Финляндском вокзале
Сегодня, 15:54
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Более тысячи петербуржцев привились от ковида в пункте вакцинации на Финляндском вокзале

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Привиться от коронавируса смогут те, у кого при себе имеется паспорт и СНИЛС.

Более тысячи петербуржцев привились от коронавируса в пункте вакцинации на Финляндском вокзале. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). 

Напомним, пункт вакцинации открылся 1 июня этого года. Каждый желающий сможет вакцинироваться от COVID-19 в медицинском пункте вокзала ежедневно с 8:00 до 20:00. Жители и гости Северной столицы смогут выбрать либо вакцину "Спутник V", либо "ЭпиВакКорона".

Ранее мы писали, что Петербург лидирует по суточной смертности от коронавируса в России.

Фото: Piter.tv

Теги: прививка, пункт вакцинации, финляндский вокзал
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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