Более тысячи петербуржцев привились от ковида в пункте вакцинации на Финляндском вокзале

Привиться от коронавируса смогут те, у кого при себе имеется паспорт и СНИЛС.

Более тысячи петербуржцев привились от коронавируса в пункте вакцинации на Финляндском вокзале. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Напомним, пункт вакцинации открылся 1 июня этого года. Каждый желающий сможет вакцинироваться от COVID-19 в медицинском пункте вокзала ежедневно с 8:00 до 20:00. Жители и гости Северной столицы смогут выбрать либо вакцину "Спутник V", либо "ЭпиВакКорона".

Ранее мы писали, что Петербург лидирует по суточной смертности от коронавируса в России.

Фото: Piter.tv