Петербург лидирует по суточной смертности от коронавируса в России

С начала пандемии коронавируса в Северной столице от болезни скончались 16 416 человек.

За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 115 пациентов, сообщили в оперштабе.

Отметим, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в регионе было зафиксировано 471 264 случаев инфекции, справиться с болезнью удалось почти 448 тысячам пациентов, скончались 16 416 человек.

По данным специалистов, за сутки зафиксировали 1612 новых случаев. Тест на коронавирус сделали 41 946 человек.

Ранее мы писали, что в частных клиниках Петербурга можно будет бесплатно сделать вакцину от COVID-19.

Фото: Piter.tv