В частных клиниках Петербурга можно будет бесплатно сделать вакцину от COVID-19

На данный момент ведется работа в данном направлении, изменение в закон находится на согласовании в Минюсте.

Частные клиники Петербурга смогут бесплатно прививать от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Он рассказал, что во время разворачивания пунктов вакцинации, к комздраву обратилось медицинское бизнес-сообщество, которое попросилось участвовать в прививочной кампании. При этом Комздрав отметил, что сама прививка должна делаться бесплатно, также осмотр врача перед этим также должен быть бесплатным.

Но нашлась коллизия в законе о том, что вакцинировать могут только муниципальные и государственные учреждения, а Минздрав пока не подписывает соглашение с частниками. Андрей Сарана, зампредседателя комитета по здравоохранению

На данный момент ведется работа в данном направлении, изменение в закон находится на согласовании в Минюсте. По окончании согласования частные клиники смогут делать вакцины от COVID-19 бесплатно.

Ранее стало известно, что в Петербурге непривитые медики останутся без выплат в случае заражения COVID-19.

Фото: Piter.tv